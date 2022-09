Docente esperto: il decreto va in aula al Senato martedì pomeriggio

Nulla di fatto ancora sulla questione del “docente esperto”: nella giornata di martedì 6 le Commissioni Bilancio e Finanze, che avrebbero dovuto riunirsi per concludere l’esame del decreto 115, sono state sconvocate per dare modo alle forze politiche di trovare un’intesa sugli emendamenti presentati (poco meno di 500 in tutto).

Di conseguenza non si è neppure tenuta la seduta dell’aula, prevista nel pomeriggio.

A questo punto tutto viene rinviato alla giornata di mercoledì.

Nella mattinata si riuniranno le Commissioni, mentre l’aula è convocata per le ore 14.30; senza orario di fine seduta, si legge nel sito del Senato: formula che fa pensare che le forze politiche hanno deciso di “fare sul serio” e di arrivare al voto finale entro pochi giorni.

Stando alle informazioni in nostro possesso in questo momento, le disposizioni sul cosiddetto “docente esperto” non saranno modificate e gli emendamenti presentati non verranno neppure presi in considerazione.