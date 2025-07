Docente in pensione da un mese trovato morto in vacanza in Grecia: scuola apre raccolta fondi per far rimpatriare la salma

Docente in pensione da un mese trovato morto in vacanza in Grecia:...

Una notizia tristissima: un professore di un istituto di istruzione superiore di Trieste è morto in Grecia, mentre si trovava in vacanza. L’uomo, classe 1961, come riporta Il Piccolo, era appena andato in pensione: aveva festeggiato solo il mese scorso. Ad annunciarlo la stessa scuola.

Ecco il messaggio di cordoglio: “Con sgomento, dolore e grande tristezza ci stringiamo alla famiglia del nostro caro prof scomparso improvvisamente la scorsa settimana. Nemmeno un mese fa avevamo festeggiato il suo imminente pensionamento, mentre ci raccontava del progetto di viaggio in Grecia e degli altri che avrebbe programmato in settembre, ma in Grecia purtroppo si sono fermate le sue mete”.

La raccolta fondi

“Non a tutti accade di morire in un momento di felicità, mentre si realizza un sogno tanto atteso e ci consola la convinzione che per lui sia stato così, con un sorriso scappato. In accordo con la famiglia e i suoi due giovani figli, uno dei quali è stato anche nostro studente, abbiamo lanciato una raccolta fondi per riportare a casa al più presto un papà e un collega premuroso, gentile e professionalmente preparato. Le spese purtroppo non saranno poche, ma fin da subito le donazioni sono state numerose. Sappiamo però che ancora molte persone vorrebbero aiutare, nel ricordo di quanto ha dato generosamente a ciascuno di noi, purtoppo il telefono e gli effetti sono ancora da recuperare e la famiglia non ha pertanto i contatti di chi lo starà cercando. La raccolta è collegata all’Iban dei figli e le donazioni possono essere fatte in maniera anonima. Si ringraziano tutti quanti parteciperanno mentre attendiamo il suo ritorno. Riposa in pace, caro prof”, così si conclude il post Facebook.

Il sogno del docente

La scuola ha anche attivato una raccolta fondi su GoFundMe per cercare di aiutare la famiglia del professore a rimpatriare la salma del docente. Come riporta Trieste All News, al fine di chiarire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.

La meta di viaggio scelta dall’insegnante, la Grecia, rappresentava un sogno da realizzare, tanto che egli ne aveva parlato con i suoi studenti poco prima del suo pensionamento.