Docente precaria da 32 anni vince causa contro il Ministero: sarà risarcita con 24 mensilità

Dopo 32 anni di precariato, una maestra di scuola primaria di Rimini ha ottenuto giustizia. Il 20 maggio il Tribunale della città romagnola ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcirla con 24 mensilità dell’ultima retribuzione, il massimo previsto dalla legge per abuso di contratti a termine.

La docente, 53 anni, preferisce restare anonima e dichiara al Corriere: “Non voglio passare per un’eroina – racconta – ma sentivo il dovere di lottare. Dopo decenni vissuti nell’incertezza, finalmente è stato riconosciuto il torto che ho subito. A chi è nella mia situazione dico: non abbiate paura”.

L’insegnante ha infatti lavorato per oltre tre decenni con contratti annuali, svolgendo le stesse mansioni dei colleghi di ruolo ma senza le stesse tutele. “Ero stanca di non sapere se a settembre sarei tornata nella mia scuola. Da sola non ce l’avrei fatta: ringrazio il mio avvocato e il sindacato per il sostegno”, aggiunge.

A spiegare la causa è l’avvocato: “Il giudice ha riconosciuto il danno per l’illegittima reiterazione dei contratti e ha condannato il Ministero al risarcimento massimo, segnalando la gravità dell’abuso”.