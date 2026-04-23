Tre giorni di ferie per motivi personali negati, accolto ricorso di una docente: il dirigente scolastico deve garantirli

Se il docente richiede le ferie durante le lezioni per motivi personali o familiari queste non sono subordinate alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico né alla verifica preventiva di oneri organizzativi per l’amministrazione.

A stabilirlo, come riporta Il Sole 24 Ore, il Giudice del Lavoro di Vicenza. La decisione riguarda un contenzioso promosso da una docente a tempo indeterminato cui erano stati negati tre giorni di ferie richiesti per esigenze familiari, successivamente qualificati d’ufficio come congedo parentale.

Il dirigente aveva motivato il diniego richiamando la necessità di garantire la sostituzione senza costi aggiuntivi. Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo distinguendo chiaramente tra la disciplina ordinaria delle ferie e quella speciale. In particolare, quest’ultima consente la fruizione fino a sei giorni anche in periodo di lezioni per motivi personali o familiari documentati, senza che operino i limiti organizzativi previsti per le ferie ordinarie.

Il dirigente scolastico non può comparare l’interesse organizzativo della scuola con le ragioni personali del docente, né subordinare la concessione del beneficio alla possibilità di sostituzione o all’assenza di costi. Il controllo datoriale resta limitato ai profili formali, ossia alla presentazione della domanda e alla documentazione, anche mediante autocertificazione. Il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego, evidenziando anche la mancanza di prova circa eventuali oneri aggiuntivi.

È stato quindi accertato il diritto della docente a fruire delle ferie nelle giornate richieste. La pronuncia offre un chiarimento operativo importante per le istituzioni scolastiche: l’istituto delle ferie per motivi personali non può essere compresso da prassi organizzative interne, affermando la centralità del diritto del lavoratore alla loro fruizione.