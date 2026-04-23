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23.04.2026

Italia-Spagna, patto sull’istruzione: da AI e bullismo ai Campus bilaterali

Redazione
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Campus italo-spagnoli e plurilinguismo
AI, smartphone e dispersione scolastica: i gruppi di lavoro congiunti

Un incontro all’insegna della collaborazione quello andato in scena al Ministero dell’Istruzione e del Merito tra il ministro Giuseppe Valditara e la sua omologa spagnola Milagros Tolón. Sul tavolo, una serie di iniziative concrete per rafforzare i legami educativi tra i due Paesi, dalla lotta al bullismo all’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica. La notizia ha subito generato numerosi commenti sui social, con docenti e famiglie che si confrontano sulle possibili ricadute pratiche per le scuole.

Campus italo-spagnoli e plurilinguismo

Al centro del bilaterale, la volontà di creare Campus condivisi tra istituti italiani e spagnoli, con il coinvolgimento di imprese di entrambi i Paesi per sviluppare progetti comuni e scambi d’eccellenza. Valditara ha dichiarato: “Abbiamo concordato di potenziare lo studio della lingua italiana in Spagna e di avviare una cooperazione strutturata tra i nostri istituti”. Sul fronte del plurilinguismo, è stata finalizzata l’apertura di una sezione di lingua spagnola presso il Liceo Vico di Napoli già dall’anno scolastico 2026/27, che diventa la decima sezione con opzione internazionale di spagnolo in Italia.

AI, smartphone e dispersione scolastica: i gruppi di lavoro congiunti

I due ministri hanno istituito gruppi di lavoro congiunti per affrontare le sfide della modernità: dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica alla prevenzione del bullismo e della violenza. Attenzione particolare sarà dedicata ai rischi legati all’uso precoce degli smartphone e ai social media, oltre al contrasto alla dispersione scolastica. “Si tratta di una sinergia fondamentale per garantire ai nostri studenti un ambiente formativo sicuro e all’avanguardia”, ha sottolineato Valditara. La Spagna ha inoltre accettato l’invito a partecipare a inizio giugno al “Villaggio Mediterraneo”, l’iniziativa organizzata dall’Italia in Egitto per condividere le migliori pratiche didattiche dell’area mediterranea.

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