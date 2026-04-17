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Attualità
17.04.2026
Aggiornato alle 10:22

Riforma disabilità dal 2027, è scontro tra scuola e genitori. Trapanese e altri esperti a confronto – VIDEO ONLINE ORE 19.00

Valerio Musumeci
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Per decine di migliaia di famiglie di alunni con disabilità la data da segnare sul calendario è il primo gennaio 2027. Quel giorno, infatti, entrerà a regime il decreto legislativo 62/2024, che riforma la gestione della materia nelle scuole italiane. La novità principale – oltre al definitivo superamento della definizione di “handicap” nei documenti ufficiali – riguarda le modalità di accertamento della condizione di disabilità, che vengono affidate in via esclusiva all’INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.  Un cambio di passo che ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi sostiene che si tratti di una razionalizzazione necessaria e chi teme che possa avere un impatto negativo sugli studenti con necessità speciali.

La Tecnica della Scuola ha deciso di dedicare proprio a questo argomento la nuova puntata di Scuola Talk, la trasmissione di approfondimento settimanale dedicata all’attualità. Ospiti in collegamento Luca Trapanese, politico e attivista per la disabilità, Domenico Ciociano, componente della direzione nazionale Gilda. Nel corso della puntata verranno mostrati i dati sulla gestione della disabilità a scuola, le tabelle comparative per comprendere le novità della riforma e i contributi video di Gianluca ed Emanuele Rapisarda, dirigenti scolastici non vedenti in prima linea sul tema, e di Vincenzo Falabella, presidente nazionale di Fish, Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie.

Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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