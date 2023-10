Docente ucciso in Francia, allarme bomba nella stessa scuola a distanza di giorni: centinaia di studenti fuggono dall’istituto

Docente ucciso in Francia, allarme bomba nella stessa scuola a distanza di...

Evacuata poco dopo le 10 di oggi per un’allerta bomba la scuola “Gambetta” di Arras, nel nord della Francia, dove il professore Dominique Bernard è stato ucciso a coltellate venerdì mattina da un attentatore di vent’anni, Mohammed Mogouchkov, ex alunno della scuola. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Sono sul posto squadre di artificieri che procedono a verifiche sulla presenza di ordigni ma anche a perquisizioni di borse e zaini degli adulti e studenti presenti nell’istituto. Secondo BFM TV, l’allerta è scattata per una minaccia apparsa sulla chat del sito del locale commissariato, dove è possibile per i cittadini consultare le procedure da seguire e i casi in cui rivolgersi ai vari servizi di polizia e gendarmeria.