Docente usufruisce dei permessi per legge 104 per fare un altro lavoro: denunciata per danno erariale di oltre 60 mila euro

Docente usufruisce dei permessi per legge 104 per fare un altro lavoro:...

Una docente usava i 700 giorni congedi straordinari retribuiti per assistere un congiunto con grave handicap per svolgere un’altra attività lavorativa. La donna, della provincia di Avellino, è stata denunciata per danno erariale pari a 60mila euro. Lo riporta Ansa.

Due anni di attività

I militari hanno segnalato la docente alla Procura di Avellino e alla Procura regionale della Corte dei Conti. La docente, come riporta Fanpage, ha svolto anche attività da libera professionista per oltre due anni.

Fa acquisti per la scuola ma indirizza i bonifici verso il suo conto personale, ex Dsga condannata a risarcire 156mila euro

Solo qualche settimana fa una ex Dsga ha praticamente truffato la pubblica amministrazione riuscendo a girare sul proprio conto personale, per tre anni, i soldi della scuola in cui lavorava. La 54enne, come riporta Fanpage, è stata condannata a risarcire 156mila euro.

La donna era impiegata in una scuola nella provincia di Monza e Brianza. Stando a quanto ricostruito, la 54enne avrebbe intascato questa somma “indebitamente” tra il 2021 e il 2023, attraverso una serie di bonifici indirizzati a conti correnti intestati a lei, “o cointestati”, relativi ad “acquisti” per la scuola di cui non è stata trovata alcuna traccia.

Come riportato dalla sentenza della Corte dei Conti la 54enne era stata licenziata dal luogo di lavoro e “vanamente diffidata a restituire le somme della Pubblica amministrazione indebitamente” incassate. In tre anni la donna, che ricopriva il ruolo di “assistente amministrativa di ruolo facente funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi” in una scuola primaria, avrebbe effettuato una serie di bonifici dalle piattaforme in uso all’istituto indirizzandoli a conti correnti intestati a lei o nei quali figurava come “cointestata”.