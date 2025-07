Docenti con tre anni di servizio sul sostegno – art. 6: puoi ancora iscriverti ai corsi di specializzazione dell’università Link

Con il Decreto n. 1657 del 26 giugno 2025, il Ministero ha dato il via ai nuovi percorsi di specializzazione sulle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. L’iniziativa è rivolta ai docenti che, entro il 31 Agosto 2024, abbiano svolto nelle scuole statali o paritarie un servizio su posto di sostegno e sul medesimo grado d’istruzione, della durata di almeno tre anni, anche non continuativi.

Struttura e contenuti

Per i profili individuati dall’Art. 6, il decreto prevede l’attivazione di percorsi di specializzazione di 40 CFU su attività formative di laboratorio e tirocini specifici per i diversi gradi di istruzione. Gli insegnamenti riguardano le disabilità sensoriali e intellettive legate ai disturbi del neurosviluppo, garantendo competenze adeguate nella gestione delle varie forme di disabilità (Allegato A del decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025).

I percorsi avranno una durata di almeno di 4 mesi, con lezioni erogate in modalità online sincrona, e laboratori in presenza. La modalità asincrona è prevista in una percentuale non superiore al 10 per cento del monte ore stabilito per tutti gli insegnamenti.

Sono consentite assenze per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività e non è concesso il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

Al termine di ciascun modulo sono previsti esami in presenza, con valutazione in trentesimi. Il superamento degli esami intermedi consente l’accesso ad una prova finale che consiste nella presentazione orale di un elaborato scritto relativo a un caso di studio.

Posti assegnati all’università Link

Tenendo conto della tabella dei posti autorizzati alle università per lo svolgimento dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 – I ciclo, l’Università degli Studi Link erogherà i Percorsi di Specializzazione sulle Attività di Sostegno Didattico secondo il seguente schema:

300 posti riservati alla Scuola dell’Infanzia

riservati alla Scuola dell’Infanzia 1230 posti riservati alla Scuola Primaria

riservati alla Scuola Primaria 360 posti riservati alla Scuola Secondaria di I grado

riservati alla Scuola Secondaria di I grado 176 posti riservati alla Scuola Secondaria di II grado

Si annuncia un secondo ciclo

Per questo primo ciclo il Decreto n. 1657 del 26 giugno 2025 stabilisce che il possesso dei requisiti sulle annualità d’insegnamento deve essere attestato al 31 agosto 2024. Lo stesso decreto, tuttavia, anticipa anche la possibile attivazione di un secondo ciclo di percorsi formativi.



Per tutte le informazioni su iscrizioni e organizzazione dei corsi:

Visita la pagina dedicata sul sito dell’Università degli Studi Link

