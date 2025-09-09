Docenti di religione, 2025 anno speciale, migliaia di immissioni in ruolo e due concorsi: il punto – DIRETTA ore 16,00

Oltre seimila immissioni in ruolo per gli insegnanti di religione precari, a partire dal primo settembre 2025. Un numero più alto di quello inizialmente previsto per la procedura straordinaria. A comunicarlo è stato qualche settimana fa Fgu/Snadir, Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione.

“Il numero dei posti è stato aumentato rispetto a quello previsto dai due bandi (DDG 1327 e 1328 del 29 maggio 2024)”. L’aumento dei posti, spiegano, è avvenuto perché “le procedure concorsuali ordinarie per l’Irc sono in corso di svolgimento”, e di conseguenza “non potranno completarsi in tempo utile per le immissioni in ruolo al prossimo settembre 2025“.

Per fare il punto della situazione sulle immissioni in ruolo, sui concorsi (riservato e ordinario) e su tutte le ultime novità, saremo in diretta con la Tecnica risponde live oggi, martedì 9 settembre alle ore 16,00. Ospite il segretario nazionale Snadir Orazio Ruscica. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

