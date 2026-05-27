Docenti di ruolo e supplenze da GPS, se il docente è vincolato ma ha superato anno di prova può svolgere la supplenza

Un docente ci chiede: “Sono di ruolo in una classe di concorso XXXX, ma ho il vincolo triennale perché assunto a partire dall’1 settembre 2024. Potrò accettare una supplenza da GPS in altra provincia e in altra classe di concorso rispetto quella dell’attuale ruolo di appartenza, nonostante abbia il vincolo triennale di permanenza nella scuola di attuale titolarità?“. La risposta al quesito è affermativa, ma solo nel caso in cui il docente ha già superato l’anno di prova e quindi si trova con un contratto a tempo indeterminato.

Docenti di ruolo e supplenza GPS

I docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato, anche se soggetti al vincolo triennale, potrebbero decidere di accettare le supplenze da GPS su cattedra intera o cattedra orario ma con orario completo di 18 ore se alla secondaria, 24 alla primaria e 25 all’infanzia. Questa opportunità è disposta dall’art. 47 del CCNL Scuola 2019-2021, che consente al docente di ruolo di stipulare contratti a tempo determinato.

Il comma 1 del suddetto art.47 specifica che il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare,

nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Nel comma 3 è specifcato che il docente titolare di ruolo per potere assumere servizio come supplente in un diverso ordine di scuola o grado di istruzione, o per altra tipologia di posto o classe di concorso, dovrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Per il docente che si trova in uno stato di vincolo triennale, l’accettazione della supplenza da GPS su posto intero ha un altro importante requisito: l’avere superato l’anno di formazione e prova almeno nell’anno scolastico precedente o anteriormente.

Prof di ruolo che non può accettare supplenze da GPS

È necessario puntualizzare che non tutti i docenti di ruolo potranno accettare una supplenza da GPS ai sensi dell’art.47 del CCNL scuola 2019-2021. Infatti saranno esclusi da questa opportunità i neoassunti in ruolo che non abbiano ancora svolto l’anno di formazione e prova o che lo stiano svolgendo. In buona sostanza, come abbiamo già scritto, l’anno di prova deve essere già stato espletato e superato per potere accettare la supplenza da GPS per il docente di ruolo.

Anche i docenti assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno non potranno accettare la supplenza se stanno svolgendo anno di prova, dovranno attendere il superamento dell’anno di prova e la conferma nel proprio ruolo per accettare eventuale supplenza da GPS.