Docenti di sostegno e corsi INDIRE: Le novità introdotte dalla legge 164 del 30 ottobre del 2025

Docenti di sostegno e corsi INDIRE: Le novità introdotte dalla legge 164...

Il 30 ottobre del 2025 è stata approvata in via definitiva la legge 164 di conversione del decreto 127 del 9 settembre del 2025 con la quale sono state introdotte delle novità in merito alla conferma dei docenti di sostegno, ai percorsi INDIRE e all’assunzione in ruolo dei docenti di sostegno iscritti nella GPS.

• Conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie

• Percorsi di formazione attivati dall’INDIRE fino al 31 dicembre 2026

• Assunzione in ruolo docenti di sostegno in GPS

Conferma docenti si sostegno

L’art. 4 della legge 164 ha previsto la proroga della disposizione concernente la conferma dei docenti di sostegno sullo stesso posto a seguito della richiesta delle famiglie, anche per il biennio scolastico 2026/2028 e che la procedura sia disciplinata dall’O.M. sulle GPS.

Percorsi indire

E’ stata prevista la proroga, dei percorsi INDIRE, per tutto l’anno 2026 al fine di conseguire la specializzazione sul sostegno sia per i docenti con tre anni di servizio sia per i docenti che hanno conseguito il titolo all’estero.

Docenti con tre anni di servizio

Per i docenti con tre anni di servizio sul sostegno senza titolo di specializzazione, la normativa ha previsto che il triennio non va considerato nel quinquennio ma nell’ottennio, fermo restante che il servizio può essere stato svolto anche non continuativo.

Docenti con titolo di specializzazione estero.

Per i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero entro il 24 aprile del 2025, e non più entro il primo giugno del 2024, possono partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno promossi e organizzati dall’INDIRE entro il 31 dicembre del 2026 a condizione che abbiano pendente, oltre i termini di legge, un procedimento di riconoscimento, o un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, presentando una rinuncia a ogni domanda di riconoscimento sul sostegno conseguito all’estero.

Assunzione in ruolo docenti di sostegno in GPS

Fra le novità introdotte vi è la conferma delle assunzioni in ruolo dei docenti di sostegno iscritti nelle GPS. Tali assunzioni, comunque, avverranno dopo che si saranno esauriti gli elenchi regionali previsti dalla legge n. 79 del giugno 2025 nei quali possono inserirsi i candidati che hanno superato le prove di un concorso dal 2020 in avanti.