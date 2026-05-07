Docenti di sostegno: procedura per le immissioni in ruolo in altra provincia

La procedura prevista dalla normativa attuale prima della gestione degli incarichi a tempo determinato prevede che gli uffici pubblichino prioritariamente il contingente dei posti destinati al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e le relative sedi.

Fasi della procedura

Al fine di conferire il contratto a tempo indeterminato al personale docente iscritto nelle graduatorie GPS prima fascia sostegno, la procedura prevede le seguenti fasi:

gli USR, dopo aver pubblicato i posti disponibili distinti per tipologia di posto e per scuole, verificano le domande presentate e l’ordine delle sedi richieste. Sulla base della posizione occupata in graduatoria, procedono al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato;

nel caso di indicazioni di preferenze di sedi sintetiche all’interno del comune o del distretto, si seguirà l’ordine alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Candidati destinatari del contratto a tempo indeterminato

I candidati individuati quali destinatari del contratto a tempo indeterminato, assegnati in una delle sedi richieste, nel ricevere la comunicazione, nell’area riservata del sistema informativo, dovranno dare conferma, entro cinque giorni dell’accettazione, attraverso una specifica funzione raggiungibile attraverso un apposito link.

Mancata conferma

In mancanza dell’accettazione da effettuare esclusivamente attraverso l’apposito link e nei tempi di 5 giorni indicato, i candidati saranno considerati rinunciatari e gli uffici possono procedere a conferire il contratto ai docenti posizionati dopo gli eventuali rinunciatari e comunque prima della presentazione delle domande per la call veloce prevista per le nomine interprovinciali.