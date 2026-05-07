Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attese dopo gli esiti della mobilità – DIRETTA ore 16:00

Quali sono i tempi e i modi per presentare la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria? Quale differenza c’è tra utilizzazione e assegnazione provvisoria? Si possono presentare entrambe le domande? Quali sono i posti disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie?

La diretta della Tecnica risponde live

Domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 16:00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, della Tecnica della Scuola.