Spray urticante nei bagni di una scuola nel fiorentino, tre studenti finiscono in ospedale. Coinvolta anche una custode

Ancora un caso di spray urticante utilizzato a scuola, creando disagi tra gli alunni e il personale e destando allarme nell’istituto. Accade a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove è stato necessario chiamare le ambulanze per gestire la situazione. A darne notizia è La Nazione, secondo cui il gesto “avrebbe potuto avere conseguenze più gravi”, anche se i mezzi sono stati chiamati “a titolo precauzionale”. I fatti sono accaduti in una scuola secondaria, e la dinamica è ancora da chiarire.

A causare l’episodio “sarebbe stato uno spray urticante spruzzato nel bagno dell’istituto“, si legge nell’articolo. “Per motivi ancora sconosciuti, sarebbe stato uno studente di terza media a compiere il gesto. Non è chiaro neppure perché il ragazzino fosse in possesso di uno spray urticante all’interno della scuola. Il risultato è stato che gli altri studenti – sette in totale – che hanno utilizzato il bagno dopo di lui, una volta rientrati nelle rispettive classi, hanno parlato di ‘cattivo odore’, mentre qualcuno ha iniziato a tossire e a sentire bruciore in gola“.

“Sul posto sono arrivate le ambulanze di Croce Viola Sesto Fiorentino, Fratellanza Popolare di San Donnino, Pubblica Assistenza di Campi e Pubblica Assistenza di Calenzano“, prosegue La Nazione. “E dopo le prime visite dei medici, sempre in via precauzionale, tre di loro sono stati condotti all’ospedale Meyer in codice verde. Per fortuna niente di grave, sono stati immediatamente dimessi. Accertamenti, sul posto, anche per una custode che era entrata in bagno per verificare la situazione dopo quanto riferito dagli studenti. Anche in questo caso”, conclude l’articolo, “senza particolari problemi”.