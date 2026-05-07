Supplenze docenti, graduatorie e interpelli: le regole per l’a.s. 2026/2027

Il Ministero dell’Istruzione ha delineato nel dettaglio le modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato, distinguendo tra diverse tipologie di contratti e stabilendo una gerarchia rigorosa per l’utilizzo delle graduatorie.
Gli incarichi per l’anno scolastico 2026/2027 si dividono in tre categorie principali:
Per l’assegnazione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, il sistema informativo utilizza prioritariamente le Graduatorie ad Esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o incapienza di queste, si procede allo scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Solo se anche le GPS risultano esaurite, i dirigenti scolastici possono attingere dalle Graduatorie di Istituto (GI).
È fondamentale ricordare che gli aspiranti che non presentano l’istanza online (POLIS) tra il 16 e il 29 luglio sono esclusi dalle GPS e dalle correlate GI per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.
Quando le graduatorie di istituto (comprese quelle delle scuole viciniori) sono esaurite, i dirigenti scolastici pubblicano specifici avvisi di interpello. Questi avvisi, pubblicati sui siti delle scuole e degli uffici territoriali, mirano a reclutare docenti abilitati o specializzati (o, in subordine, con il titolo di studio richiesto).
Tuttavia, non possono partecipare agli interpelli coloro che hanno già un contratto a tempo determinato, coloro che sono già stati individuati come destinatari di supplenza o i docenti già assunti tramite procedure straordinarie finalizzate al ruolo.