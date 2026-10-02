Registrati
Diretta video

Primo piano | Valditara: nessun Governo ha fatto così tanto per i docenti

guarda
ATA
02.10.2026

Docenti e ATA, flash mob al Ministero il 3 ottobre: stipendi, buoni pasto e Carta del docente

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le richieste: dagli stipendi alla Carta del docente
Maglie colorate e cedolini: come si svolgerà la protesta

Un flash mob davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito per chiedere stipendi adeguati, riconoscimento del lavoro aggiuntivo e maggiore valorizzazione della professionalità di docenti e personale ATA. È l’iniziativa in programma sabato 3 ottobre a Roma, in viale Trastevere, nell’ambito della mobilitazione nazionale “Flash mob docenti e ata”, che coinvolgerà anche numerose altre città italiane. Il movimento si definisce autonomo, apartitico e indipendente dai sindacati e punta a riportare al centro del dibattito pubblico le condizioni economiche e lavorative di chi opera nella scuola.

Le richieste: dagli stipendi alla Carta del docente

La manifestazione romana si svolgerà dalle 14 alle 16 e prevede interventi, testimonianze e un’assemblea pubblica aperta al confronto con cittadini, studenti, famiglie e giornalisti. Al centro della protesta ci sono diverse rivendicazioni: l’adeguamento degli stipendi, la difesa e la valorizzazione della Carta del docente, il riconoscimento economico delle ore aggiuntive e delle responsabilità assunte dal personale scolastico. Tra le richieste figurano anche l’introduzione dei buoni pasto per chi svolge un servizio prolungato e un maggiore riconoscimento del lavoro durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di mobilitazione avviato nel 2025 e proseguito nel 2026. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è superare la semplice manifestazione del disagio e trasformarlo in partecipazione pubblica, portando le richieste del personale scolastico fuori dagli istituti.

Maglie colorate e cedolini: come si svolgerà la protesta

Il momento centrale sarà un flash mob statico di otto minuti, preceduto da tre interventi dedicati al tema della dignità professionale e seguito da un’assemblea pubblica. Ai partecipanti è stato chiesto di indossare maglie gialle o arancioni e di portare con sé oggetti simbolici, come un libro, un portafoglio vuoto o un cedolino dello stipendio.

Flash Mob

Flash Mob dell’Anquap, iniziativa del 13 dicembre è stata molto partecipata con supporto di una rappresentanza della UIL Scuola

Anno scolastico al via tra le proteste: flash mob idonei dei concorsi docenti e manifestazione prof di sostegno. Barbacci (Cisl): serve il doppio canale

Docenti di sostegno specializzati, mancano ma non si assumono più in ruolo da I fascia Gps. Flash mob in diverse città: danno per 110mila alunni

GPS sostegno I fascia, i docenti specializzati e specializzandi chiedono la proroga per l’a.s. 2024/2025: flash mob il 5 aprile

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, il Misaac organizza un flash-mob a sostegno del Ddl 236/2022

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Circolare Valditara sui compiti a casa, la metà dei prof delle superiori è scettico. E in 8 casi su 10 al liceo il diario non si usa più – Esiti SONDAGGIO

Redazione

Docenti e ATA, flash mob al Ministero il 3 ottobre: stipendi, buoni pasto e Carta del docente

Redazione

Geografia negli istituti tecnici, l’AIIG: “Quadri orari da chiarire dopo il decreto-legge”

Redazione

È possibile frazionare una cattedra intera da graduatoria di istituto per completare di diritto uno spezzone orario fino a 18 ore?

Sara Adorno
vai alla ricerca avanzata