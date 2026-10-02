Giornata mondiale docenti, c’è ancora libertà di insegnare? Nuove linee guida e autonomia in bilico – DIRETTA lunedì 5 ottobre ore 15:00

Lunedì 5 ottobre si celebra la 32esima Giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall’Unesco nel 1994 con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti.
Il tema del 2026 sarà “Schierati con gli insegnanti: 60 anni di protezione della professione, miglioramento della condizione e definizione del nostro futuro”.
La Tecnica della Scuola, approfittando della ricorrenza, vuole porre un focus incentrato sui docenti e sulla loro libertà anche in merito alle Nuove Indicazioni Nazionali del primo, ma in futuro anche del secondo ciclo che tracciano delle linee ben precise sui programmi.
Lunedì 5 ottobre alle ore 15,00 saremo in diretta per un dibattito con docenti, dirigenti scolastici, giornalisti ed esperti del settore.
Saranno ospiti la presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio Cristina Costarelli, il filosofo dell’educazione Aluisi Tosolini, i docenti Norma Lisa Neiman, Gaetano Passarelli e Teresa Zuffanelli. Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Conduce Daniele Di Frangia.