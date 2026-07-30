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Docenti
30.07.2026

Docenti inseriti in GAE posto comune e nell’elenco correlato del sostegno: come funziona l’eventuale rinuncia

Salvatore Pappalardo
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Indice
Graduatorie a Esaurimento
Fasce GAE :
Risposta alla nostra lettrice
Rinuncia alla nomina sul sostegno
Rinuncia alla nomina su posto comune

Una nostra lettrice iscritta nelle GAE posto comune e nell’elenco correlato del sostegno ci chiede spiegazione in merito alla possibilità di rinunciare a una delle due nomine e a quale conseguenza andrebbe incontro.

Graduatorie a Esaurimento

Prima di rispondere alla nostra lettrice chiariamo che le GAE sono delle graduatorie a esaurimento, utilizzate per l’assunzione in ruolo per coprire il 50% dei posti autorizzati annualmente e per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato.

In dette graduatorie non è possibile che si inseriscono nuovi docenti, ma per quelli già iscritti è possibile aggiornare la posizione es. inserendo la specializzazione sul sostegno nella stesso ordine di scuola,si viene inseriti, con lo stesso punteggio della graduatoria posto comune, in un elenco aggiuntivo.

Fasce GAE :

Le GAE sono strutturate in tre fasce:
• Nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);
• Nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;
• Nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.

Risposta alla nostra lettrice

Per rispondere alla nostra lettrice è importante conoscere a quale nomina intende rinunciare: se a quella su posto comune o a quella su posto di sostegno, in considerazione che la struttura delle GAE è costituita dalla graduatoria posto comune e dall’elenco collegato sul sostegno in un rapporto simmetrico

Rinuncia alla nomina sul sostegno

Qualora la nostra lettrice dovesse rinunciare alla nomina in ruolo sul sostegno, sarebbe depennata dall’elenco del sostegno, mentre manterrebbe inalterata la posizione nella graduatoria del posto comune.

Rinuncia alla nomina su posto comune

Qualora dovesse rinunciare alla nomina su posto comune, la situazione diverrebbe più grave nella misura in cui sarebbe depennata dalla graduatoria del posto comune e contemporaneamente depennata dall’elenco collegato del sostegno perdendo il diritto e la possibilità di accedere alla nomina in ruolo.

depennamento GaEdocenti sostegnoGAErinuncia al ruolo

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