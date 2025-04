Docenti neoassunti a.s. 2024/25, aperto l’ambiente Indire per i tutor

Da oggi, 23 aprile 2025, piattaforma Indire Neoassunti 2024/2025 è attivo l’ambiente online dedicato ai tutor, con accesso mediante le credenziali SIDI/SPID dal sito neoassunti.indire.it.

Nel momento in cui si accede per la prima volta, il tutor dovrà compilare l’informativa e di selezionare il ruolo di “Tutor” per visualizzare l’ambiente corretto.

Dopodiché, all’interno dell’ambiente online, i tutor dovranno:

compilare la parte generale del questionario di monitoraggio; associare il nominativo del/i docente/i neoassunto/i seguito/i; compilare la parte specifica del questionario da ripetere per ciascun/a docente neoassunto/a seguito/a; scaricare l’attestato relativo alle 12 ore di azioni di tutoraggio svolte.

L’ambiente online è raggiungibile a questo indirizzo: https://neoassunti.indire.it/