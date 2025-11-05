Docenti neoassunti, aperto il sito pubblico Indire: a breve sarà attivato anche l’ambiente online a supporto della formazione

Neoassunti 2025/26 è l’ambiente online di INDIRE a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

L’ambiente è rivolto principalmente ai docenti neoassunti e, come di consueto, a partire dalla primavera sarà esteso anche ai tutor accoglienti.

La nuova edizione del portale è stata totalmente ridisegnata e reingegnerizzata al fine di migliorare l’esperienza online dei docenti e per rendere più facile, efficace e piacevole la documentazione dell’anno di prova.

Al centro di questa innovazione si trova Portfolio, un’applicazione che guida il docente nella realizzazione del portfolio da presentare al Comitato di Valutazione al termine dell’anno di prova; il portfolio è costruito attorno a due pilastri fondamentali:

1. gli Standard minimi, che sono alla base dei bilanci delle competenze;

2. le Esperienze formative da documentare.

Al momento è disponibile solo il sito pubblico. Prossimamente sarà attivato anche l’ambiente online Indire a supporto della formazione.