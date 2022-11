Docenti specializzati sul sostegno, per loro di fatto tornano le Gae, con aggiornamento ogni due anni

Abbiamo già spiegato in cosa consisterà l’imminente procedura di reclutamento di insegnanti di sostegno specializzati a seguito della pubblicazione da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito del DM 259 DEL 30 SETTEMBRE 2022.

Quanto va osservato in proposito è che di fatto vengono reintrodotte le Gae, le graduatorie a esaurimento, per il reclutamento di insegnanti specializzati sul sostegno, se effettivamente, come sembra dal DM 259, sarà possibile aggiornare le graduatorie ogni due anni. In alternativa, come fatto anche nel passato e in questo anno scolastico 2022-2023, si potrebbero immettere in ruolo i docenti specializzati attingendo alle Gps di prima fascia.

Cosa stabilisce il DL 126/2019

Ricordiamo che il DM 259 va a disciplinare la costituzione delle graduatorie sul sostegno richiamando l’articolo 1, commi 18-novies, 18-decies, 18-undecies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il Decreto legge 126, infatti, stabilisce che esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, sono utilizzate apposite graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale.

Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione.

Sempre il DL 126 poi precisa che le graduatorie sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura a cui possono partecipare solo i soggetti aventi il titolo di specializzazione. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l’aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento.