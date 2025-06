Docenti vincitori di concorso, graduatorie azzerate con l’arrivo del nuovo bando: la Lega non è d’accordo

“L’azzeramento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari con l’arrivo del successivo, è in contraddizione con la battaglia per la salvaguardia delle graduatorie di merito che portiamo avanti da inizio legislatura”: lo scrive oggi Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e già presidente della commissione Cultura al Senato, a commento della decisione da parte dell’amministrazione scolastica di non rendere permanenti le graduatorie dei vincitori di concorso per insegnanti da immettere in ruolo nella scuola pubblica.

Secondo il leghista, “costringere chi ha già superato le prove a ripeterle suona come una presa in giro per persone che la politica ha ormai portato all’esasperazione. Comunque la questione del via libera al doppio canale non si risolve in Parlamento bensì, come per le altre correzioni degli accordi sul Pnrr, nel confronto con la Commissione europea”.

“Mi si chiede – dice Pittoni – cosa penso del ddl sul reclutamento dei docenti in questi giorni all’attenzione della commissione al Senato. Posso dire che raccoglie principi già sviluppati nel mio ddl 1920/20 sul doppio canale. È quindi in linea, anche se meno particolareggiato, con la bozza aggiornata che ho consegnato al ministro a inizio legislatura in due versioni (c’è infatti pure il piano B in caso di difficoltà a reperire le risorse necessarie)”.

“Certo alcune parti del ddl di cui si occuperà la commissione suscitano perplessità”, conclude il leghista.