Domande GPS supplenze, come indicare la priorità nella scelta della sede [VIDEO TUTORIAL]

C’è bisogno di chiarimenti sulla compilazione della domanda per le immissioni in ruolo da GPS I fascia e relativi elenchi aggiuntivi e per gli incarichi e supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, che ricordiamo dovrà essere compilata dal 10 agosto alle ore 23.59 del 21 agosto 2021. La Tecnica della Scuola propone un video tutorial per facilitare la compilazione della sezione riguardante le precedenze, in particolare, per chi si può avvalere della Legge 104/92.

Il docente in possesso dei requisiti indicati nella L. 104/92, nello specifico attinenti agli articoli 21 e art. 33 commi 5 e 7, può fruire della priorità nella scelta della sede a condizione che l’avente titolo abbia il diritto alla supplenza a prescindere dal vantaggio della legge 104/92, ma per la sua reale posizione in graduatoria.

Tale diritto alla supplenza, che ripetiamo deve essere raggiunto per merito della posizione del punteggio in graduatoria, è riferito anche alla tipologia della supplenza, al 31 agosto o al 30 giugno, su cattedra intera o su spezzone.

E’ bene ribadire che la priorità della Lgge 104/92 si applica solamente come preferenza rispetto al posto di cui l’aspirante ha diritto per merito di graduatoria.

In pratica, il docente deve essere in posizione utile per ottenere l’incarico e avrà la precedenza solo per i posti della stessa durata giuridica (al 30/06 o 31/08) e la stessa consistenza economica.

In questo video tutorial si spiega come compilare la sezione riguardante la dichiarazione personale del diritto a fruire dei sopra richiamati articoli della Legge 104/92, anche inserendo le certificazioni relative.