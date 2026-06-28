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28.06.2026

Dop a scuola, i rimproveri spesso servono a poco: ecco come agire e come conoscere il disturbo oppositivo provocatorio

Redazione
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Indice
Necessità di ricorrere all’insegnante di sostegno?
Punti tematici
Il corso

Aggressività in aula, risposte impulsive, rimproveri che si moltiplicano: spesso la gestione del comportamento oppositivo diventa una sequenza di reazioni che non risolve, ma alimenta il conflitto. Serve un cambio di prospettiva per interrompere questo circolo.

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Il DOP, Disturbo Oppositivo Provocatorio, comporta, da parte dell’alunno, atteggiamenti conflittuali e rifiuto di adeguarsi alle normali regole condivise dalla classe. Il rifiuto di fare i compiti o di seguire la lezione sono ulteriori segnali di una condizione di disagio, alla quale il docente non dovrebbe reagire con autorità, ma con ascolto e comprensione; con pazienza; con critiche costruttive; con la promozione delle capacità e dei talenti dell’alunno; con attività di gruppo volte a favorire la cooperazione.

Necessità di ricorrere all’insegnante di sostegno?

In questi casi è doveroso ricorrere all’insegnante di sostegno? No, i casi descritti non richiedono l’insegnante di sostegno (non necessariamente) in quanto non riguardano condizioni di vera e propria disabilità. Tuttavia, in presenza di casi certificati da una diagnosi, è necessario predisporre il piano didattico personalizzato in quanto ci troviamo in presenza di diagnosi riconosciute e dunque di bisogni educativi speciali (Bes), i quali richiedono interventi educativi speciali.

Punti tematici

  • Problematiche primarie e problematiche secondarie: distinguerle per migliorare l’intervento.
  • DOP: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
  • Comportamenti oppositivi: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
  • Prevenire comportamenti oppositivi.
  • Intervenire davanti a comportamenti oppositivi.
  • Tecniche e modalità d’intervento per incrementare la motivazione.
  • Strategie didattiche finalizzate al coinvolgimento degli alunni.
  • Strategie d’intervento in classe volte allo sviluppo di una didattica inclusiva.
  • Il vissuto emotivo nei DOP. Conoscerlo per trasformarlo in un vantaggio.

Il corso

Su questi argomenti il Corso Dop: strategie di intervento in classe, in programma dal 3 luglio, a cura di Marco Catania.

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