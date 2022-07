Doppia Laurea, doppia opportunità

Il nuovo anno accademico 2022-2023 offre nuove opportunità per coloro che desiderano intraprendere un corso di laurea, di laurea magistrale o master, ad accezione dei corsi di specializzazione medica, presso università, scuole o istituti superiori.

La nuova legge del 12 aprile 2022 ha rimosso un divieto sancito dal lontano 1933, introducendo la possibilità di iscriversi a due titoli appartenenti alla stessa tipologia nella medesima finestra temporale, portando benefici non solo agli studenti ma anche al mercato del lavoro futuro.

ICOTEA è sempre al passo con i tempi!

ICOTEA ti offre l’opportunità di formarti per non fermarti! Con più di 40 Master in erogazione, 2 Corsi di Laurea, 9 diplomi di specializzazione post diploma ed altrettanti post laurea, nonché le certificazioni linguistiche, ICOTEA ti offre la propria professionalità e competenza. Avrai la possibilità di arrivare preparato e affrontare gli ostacoli che impone il mondo del lavoro in quanto ICOTEA, sia come ente di formazione sia come istituto equipollente a università, favorisce corsi rivolti all’aggiornamento delle proprie conoscenze e lo sviluppo di competenze specifiche, oltre che una formazione tale da consentire una specializzazione variegata e professionale.

I titoli universitari proposti da ICOTEA comprendono il corso di Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12), Il corso di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica ed Interpretariato (LM-94), il Master, il Diploma di perfezionamento post laurea, le Certificazioni linguistiche.

I percorsi sono tutti disponibili in piattaforma e-learning attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed erogati in modalità blended. Inoltre, gli studenti ICOTEA possono approfittare di diversi vantaggi economici, come il Voucher formativo per ridurre l’importo totale del percorso, rateizzandolo senza costi aggiuntivi.

ICOTEA è accreditata dal MIUR con Decreto del 23/09/2013 – G.U. n. 242 del 15/10/2013.

Per saperne di più e scoprire tutti gli altri vantaggi riservati agli iscritti, visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a [email protected].

pubbliredazionale