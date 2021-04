Draghi in conferenza stampa. Precisazioni sul piano vaccinale? [DIRETTA ore 18:30]

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi alle 18:30 terrà una conferenza stampa. Lo annuncia un comunicato di Palazzo Chigi estremamente sintetico che non precisa le ragioni dell’intervento del Premier, ma si limita a informare quanto segue: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 18.30 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Si ipotizza che il tema centrale della conferenza stampa possa riguardare le novità in casa AstraZeneca, vaccino che da oggi, secondo la Circolare ministeriale, viene raccomandato agli over 60, sebbene resti non vietato per i più giovani, con tutto ciò che comporta in termini di confusione e preoccupazione per chi è in attesa della seconda dose, in primis il mondo della scuola.

Dunque, probabili chiarimenti a riguardo, del Presidente Draghi, durante la conferenza stampa.

