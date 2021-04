Draghi in conferenza stampa su riaperture, vaccini e scuola [DIRETTA ore 15]

Draghi in conferenza stampa su riaperture, vaccini e scuola

Alle 15:00 si terrà la conferenza stampa del Premier Mario Draghi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. In questo momento è in corso la riunione tra il Presidente del Consiglio e i Ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti. Con loro anche gli esperti Silvio Brusaferro dell’Iss e Franco Locatelli del Cts. La cabina di regia analizzerà i dati dei contagi con relativi colori delle Regioni a partire da lunedì 19 aprile.

Sul tavolo anche la bozza con le proposte della Conferenza delle Regioni sulle riaperture di ristoranti, palestre e cinema da maggio.

Ma si parlerà anche di vaccini e di scuola con ipotesi lezioni in presenza al 100% da maggio anche per le scuole superiori in zona gialla e arancione.

