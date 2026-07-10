Droga vicino la scuola, il cane Dea trova 55 grammi di hashish a Palermo. Arrestato un uomo di ventisei anni

Droga vicino alla scuola. In particolare hashish, trovato a poca distanza dal luogo in cui, fino a poche settimane fa, si recavano gli studenti. Accade a Palermo, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Verdi, con l’ausilio del nucleo Cinofili di Villagrazia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 26 anni per produzione traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A riportare la notizia è PalermoToday, secondo cui i militari “hanno sorpreso l’indagato mentre effettuava due distinte cessioni di hashish, per un peso di otto grammi, in strada a due acquirenti, rispettivamente di 37 e 31 anni, entrambi palermitani”. A seguito della successiva perquisizione, aggiunge la testata, “grazie al fiuto del cane antidroga Dea, sono stati trovati altri 55 grammi di “fumo” all’interno di un contenitore di plastica nascosto in una siepe vicino ad una scuola, nell’immediata disponibilità dell’indagato“.

Nel corso dei controlli, inoltre, “sono stati anche rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, materiale idoneo al taglio e al confezionamento, nonché denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha convalidato l’arresto. Mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla prefettura locale come assuntori“. Lo stupefacente, conclude PalermoToday, “è stato affidato al Lass (Laboratorio analisi sostanze stupefacenti) del comando provinciale per gli accertamenti di rito”.