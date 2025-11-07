Lotta alle dipendenze: al via la VII Conferenza Nazionale. Attenzione per gli adolescenti

L’on. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, all’apertura della 7^ Conferenza nazionale sulle dipendenze a Roma, ha dichiarato che le “dipendenze do sostanze stupefacenti, ”ormai sono diventate una emergenza alle quali bisogna rispondere con un lavoro di squadra.

E infatti, dichiara ancora che si sta lavorando per coinvolgere su questo obiettivo tutti, “dalle Regioni alle Province autonome, alle società scientifiche, fino al servizio pubblico sia per le dipendenze sia per il welfare in generale, e alle comunità di recupero. Cerchiamo di coinvolgere anche i media, fondamentali per determinare una sorta di cambio di approccio culturale”.

Per questo, ricorda il sottosegretario, la Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, con cadenza triennale, deve essere la conferma di un’attenzione che coinvolge tutti i soggetti interessati.

In modo particolare, spiega Mantovano, “Preoccupa la diffusione di oppioidi sintetici, in particolare di queste sostanze che vengono prodotte grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, inventando in laboratorio delle molecole sempre nuove”.

E dunque, spiega Mantovano, riprendere il tema delle droghe e delle altre dipendenze è importante “perché ne va del futuro delle nostre generazioni”, considerato pure che all’incirca poco meno di quattro adolescenti su dieci, cioè persone che si trovano in realtà tra i 15 e i 19 anni, dichiarano di aver assunto stupefacenti almeno una volta nella loro vita. Sempre in base alla stessa relazione, nell’ultimo anno almeno un quarto di adolescenti dichiarano di aver fatto uso di droga che assunta in questa fase di vita rischia di causare dei danni irreversibili, come purtroppo accade nel silenzio generale. Con queste cifre possiamo già parlare di emergenza nazionale”.