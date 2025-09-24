Bimbo nervoso e agitato in classe, le maestre si insospettiscono: era positivo alla cocaina

Bimbo nervoso e agitato in classe, le maestre si insospettiscono: era positivo...

Una scoperta che lascia allibiti: un bambino di dieci anni, a Ferrara, è stato trovato positivo alla cocaina. L’allarme è scattato dopo una segnalazione delle sue maestre, che lo hanno notato in stato di nervosismo e agitazione in classe. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Cosa è emerso

Le docenti hanno notato nel bimbo confusione e difficoltà di vario tipo, ma soprattutto un forte odore di fumo che proveniva dai vestiti e dallo zaino.

Il padre , informato di quelle stranezze, ha voluto sottoporlo agli accertamenti che hanno fornito – attraverso il test del capello – un responso a dir poco scioccante: 1,436 nanogrammi di cocaina per milligrammo e 0,172 di benzoilecgonina, principio attivo della cocaina.

Il padre ha denunciato la madre

Il bimbo, affidato all’ex moglie, sarebbe stato esposto al fumo di cocaina, inalato in un ambiente in cui la sostanza sarebbe stata consumata. L’uomo ha quindi fatto un primo esposto ai Carabinieri e successivamente ha sporto denuncia-querela contro la madre, ipotizzando reati che vanno dal maltrattamento in famiglia alla violazione degli obblighi di assistenza. Ora toccherà alla magistratura decidere se e come procedere.

“Il padre – commenta l’avvocato – è sconvolto e sta cercando di trovare una soluzione a questa positività all’esame del capello. Abbiamo già allertato i servizi sociali e spero che tutto si risolva in breve tempo per il bene del minore, che al momento è l’unica questione che ci interessa”.