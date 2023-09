Dsga e nuove figure di funzionari e elevate qualificazioni, scompare il diritto alla titolarità sulla scuola

Per capire bene cosa potrebbe succedere con l’introduzione contrattuale delle nuove figure di Funzionario e di elevata qualificazione tra il personale degli assistenti amministrativi, la UIL Scuola rua ha pubblicato una interessante scheda tecnica sull’argomento.

Nuove figure di funzionari

Nell’ipotesi del contratto scuola 2019-2021, viene introdotta la figura di Funzionario ed Elevate Qualificazioni, nella quale confluiranno i DSGA di ruolo e gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni. Tale nuova figura si caratterizza attraverso una struttura professionale che subisce notevoli trasformazioni rispetto al passato. In buona sostanza il nuovo CCNL scuola modifica radicalmente l’attuale assetto dei Dsga e dei facenti funzione.

Incarichi triennali e perdita della titolarità su scuola

La scheda tecnica della UIL Scuola Rua descrive, in modo molto preciso, i cambiamenti normativi più importanti che verranno attuati sui Dsga con il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021. La figura di Funzionario e di Elevata Qualificazione sarà soggetta ad incarico a

termine, con una durata triennale, sul modello degli incarichi che vengono fatti per i dirigenti scolastici. Condizione questa dei contratti a scadenza, che riguarderà tutti i dipendenti inquadrati nell’area EQ, sia quelli storici che i neoassunti.

Agli attuali DSGA è garantito l’incarico e un generico “diritto di precedenza”per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola. Ai neo funzionari riconosce il “titolo di precedenza” per l’eventuale riconferma della sede una volta conferito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è subordinata al verificarsi della condizione di parità fra il numero degli incaricati e i posti di DSGA.

Titolo di accesso: laurea triennale

Le nuove figure introdotte dal CCNL scuola 2019-2021 potranno essere inquadrate come funzionari a condizione che siano in possesso della laurea triennale. Quindi esiste un abbassamento dei requisiti di accesso rispetto ai DSGA che dovevano avere la laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, per funzionari ed figure di elevate qualificazioni basterà la laurea breve della durata di tre anni.

La fine delle posizioni economiche

Con l’introduzione delle figure suddette scompare il riferimento alle posizioni economiche (prima e seconda), che perdono connotazione giuridica. Nemmeno quelli che la

conservano (art.59 comma 3°) potranno vantare diritti.

Per tutti gli approdondimenti sull’argomento si consiglia di leggere la scheda tecnica della UIL Scuola.

SCHEDA UIL SCUOLA RUA