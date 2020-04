E se al concorso docenti partecipa un malato Covid?

Sono una docente precaria con i requisiti per partecipare al concorso straordinario.

Con questa lettera non voglio dilungarmi ma vorrei esprimere solo una grande perplessità.

Qualcuno ha pensato che svolgere la prova concorsuale durante l’estate potrebbe far aumentare il numero dei malati Covid? Mi spiego meglio… Se qualcuno dovesse ammalarsi di Covid (senza ricovero in ospedale) qualche giorno prima della prova, pensate che questo qualcuno starebbe a casa in quarantena senza partecipare al suo concorso? Si precluderebbe la possibilità di svolgere il concorso in quanto malato? Beh, io non credo.

Se una persona deve stare in quarantena, in malattia, a casa dal lavoro è un conto; se, invece, deve stare in quarantena senza poter partecipare al concorso è un altro discorso.

Bene, vorrei invitarvi a meditare perché su oltre 70000 partecipanti può esistere la possibilità che qualche malato Covid vada a contagiare altre persone durante una prova concorsuale.

