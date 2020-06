Edilizia scolastica, 330 milioni dai PON: proroga per la registrazione degli Enti Local

È prorogata alle ore 15 del 24 giugno 2020 la possibilità per gli Enti locali di registrazione al sistema informativo del Ministero dell’istruzione – Area Riservata per partecipare all’avviso pubblico, di prossima emanazione, per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da COVID-19.

Si tratta di 330 milioni per l’edilizia scolastica ‘leggera’ previsti da uno stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in vista della ripresa di settembre.

Con avviso del 19 giugno 2020 il M.I. ha precisato che:

non è necessario registrarsi al SIDI; in questa fase è sufficiente la registrazione e l’accreditamento, mentre la candidatura potrà essere inoltrata solo dopo la pubblicazione del relativo bando PON, attualmente in corso di definizione; se l’Ente locale non compare nella lista delle voci selezionabili, significa che l’Ente è già accreditato. In questo caso occorre verificare le seguenti situazioni:

a) se il Rappresentante legale o il suo delegato sono ancora in carica l’accreditamento sarà considerato valido;

b) se il Rappresentante legale o il suo delegato non sono più in carica è necessario richiedere l’annullamento dell’accreditamento come descritto nelle FAQ pubblicate al link www.istruzione.it/pon/avviso_edilizia.html, ovvero inviare una richiesta di cancellazione all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] che riporti nell’oggetto il seguente riferimento: “Accreditamento Enti Locali – Annullamento accreditamento per aggiornamento rappresentante legale/delegato”.

Il Ministero ha anche pubblicato una guida per la registrazione.