Edilizia scolastica ‘leggera’: oltre 5.600 gli Enti locali finanziati

Sono 5.654 gli Enti locali finanziati per un totale di 326.319.000 euro: questi i numeri dei due avvisi PON “Adeguamento spazi e aule” per la realizzazione di piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule, come misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19

Gli interventi riguarderanno le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature, 1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467.

La tabella delle risorse ripartita per Regioni

Regione I AVVISO II AVVISO TOTALE Candidature presentate Importo Candidature presentate Importo Candidature presentate Importo Abruzzo 172 8.304.000,00 € 39 378.000,00 € 211 8.682.000,00 € Basilicata 78 3.466.000,00 € 20 127.000,00 € 98 3.593.000,00 € Calabria 214 9.915.000,00 € 96 2.198.000,00 € 310 12.113.000,00 € Campania 361 31.139.000,00 € 106 3.542.000,00 € 467 34.681.000,00 € Emilia-Romagna 246 23.820.000,00 € 65 2.199.000,00 € 311 26.019.000,00 € Friuli-Venezia Giulia 98 5.172.000,00 € 58 1.015.000,00 € 156 6.187.000,00 € Lazio 195 19.648.000,00 € 85 3.159.000,00 € 280 22.807.000,00 € Liguria 106 6.932.000,00 € 43 620.000,00 € 149 7.552.000,00 € Lombardia 720 40.114.000,00 € 313 7.722.000,00 € 1.033 47.836.000,00 € Marche 144 9.452.000,00 € 53 896.000,00 € 197 10.348.000,00 € Molise 64 1.918.000,00 € 23 388.000,00 € 87 2.306.000,00 € Piemonte 619 22.172.000,00 € 93 852.000,00 € 712 23.024.000,00 € Puglia 223 24.851.000,00 € 24 943.000,00 € 247 25.794.000,00 € Sardegna 72 6.457.000,00 € 135 3.003.000,00 € 207 9.460.000,00 € Sicilia 295 29.441.000,00 € 66 2.364.000,00 € 361 31.805.000,00 € Toscana 177 21.414.000,00 € 76 2.272.000,00 € 253 23.686.000,00 € Umbria 78 5.288.000,00 € 8 87.000,00 € 86 5.375.000,00 € Veneto 338 20.667.000,00 € 151 4.384.000,00 € 489 25.051.000,00 € 4.200 290.170.000,00 € 1.454 36.149.000,00 € 5.654 326.319.000,00 €

Le graduatorie: https://www.istruzione.it/pon/index.html