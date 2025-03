Educare al digitale, una guida di Save the Children aiutare le famiglie e le scuole

“Educare al digitale tra i 5 e gli 8 anni: tracce educative per docenti e genitori” è il titolo di una recentissima pubblicazione di Save the children ideata per supportare insegnanti e famiglie nell’accompagnare i più piccoli verso un uso consapevole della rete e delle tecnologie digitali.

Il documento – spiegano i responsabili di Save the Children è parte del progetto Safer Internet Centre (SIC) – Generazioni Connesse, coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e co-finanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di garantire un ambiente digitale sicuro e adatto ai bambini.

La guida si articola in tre sezioni principali.

Nella prima parte (Il mondo connesso tra i 5 e gli 8 anni) si esplora il rapporto tra bambini e tecnologia, analizzando i primi approcci ai dispositivi digitali e alla navigazione online.

Vengono quindi approfonditi temi cruciali come i diritti digitali dei minori e le normative che regolano la sicurezza in rete, evidenziando la necessità di proteggere i più piccoli da contenuti inappropriati e rischi connessi all’uso precoce di internet.

Nel secondo capitolo (Competenze digitali a scuola) vengono fornite indicazioni pratiche per gli insegnanti su come integrare l’educazione digitale nel percorso scolastico, in linea con le Linee Guida per l’Educazione Civica.

La terza parte (Speciale genitori) propone suggerimenti utili per aiutare le famiglie a gestire la relazione tra i bambini e la tecnologia, con particolare attenzione alla privacy, alla sicurezza e all’impostazione di regole condivise sull’uso dei dispositivi digitali in casa.

L’idea complessiva è quella di realizzare momenti di continuità e di dialogo fra scuola e famiglia: d’altronde su un tema come questo si possono ottenere risultati solo se si realizza un progetto educativo comune e condiviso.



La pubblicazione è disponibile nel sito di Save the Children