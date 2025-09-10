Educare alla pace: a Treviso una mostra per ricordare che l’impegno deve essere continuo

Si intitola “Phantasmagoria Pacis” la mostra che aprirà a Treviso il prossimo 13 settembre per significare che la pace non è una fantasmagorica illusione. La pace è impegno, responsabilità, capacità di reagire all’indifferenza. E l’arte può aiutare molto.

In programma fino al 9 novembre 2025 al Museo Nazionale Collezione Salce, l’iniziativa ha avuto risalto in questi giorni su giornali e Tv del Veneto perché intende proporre una nuova narrazione della pace, intesa non come assenza di conflitto, ma come presenza attiva, costruzione, immaginazione e dialogo.

L’evento nasce dalla collaborazione con la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace ed espone oltre 50 manifesti storici che si intrecciano con opere e strumenti contemporanei.

Tra gli artisti presenti, Damiano Fasso spiega il titolo scelto di “Fantasmagoria Pacis”, la cui ispirazione viene appunto dalle fantasmagorie, cioè i primi spettacoli di Lanterna Magica che venivano allestiti tra Settecento e Ottocento con la proiezione di immagini vivide ma frutto di illusione ottica. Questo per dare l’idea dell’illusorietà che abbiamo della pace, che invece è sempre qualcosa di non scontato, da costruire con sforzo e volontà.

“Phantasmagoria Pacis” non è dunque solo una mostra, ma si propone come una chiamata collettiva a rimettere la pace al centro del dibattito pubblico, dell’immaginazione politica e dell’azione quotidiana.

Quanto sta succedendo nel mondo, in questo periodo storico, non può lasciarci indifferenti. E non dobbiamo nemmeno consentire che i media parlino solo di guerre, riarmo, tensione, minacce, continua escalation.

In questo contesto pericoloso, la città di Treviso, il Museo Salce e la Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace si candidano a diventare un nuovo punto di riferimento nazionale e internazionale per la promozione di una cultura della pace.

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso e di Rai Veneto.

In questi giorni molte scuole hanno iniziato il nuovo anno scolastico. La pace resta per gli studenti una tematica fondamentale: non qualcosa di “fantasmagorico”, ma una consapevolezza che richiede impegno continuo. La mostra si rivolge espressamente alle scuole per il messaggio educativo e formativo e rappresenta una meta d’interesse per le prime visite d’istruzione.



