Educare alla sostenibilità già alla primaria: l’iniziativa di una scuola siciliana e gli attestati di “Guardiani della bellezza”

Gli alunni della Scuola Primaria “L.Capuana” dell’I.C. “A. Manzoni” di Alessandria della Rocca (AG), diretto dalla Preside Rosaria Provenzano, hanno incontrato, il 9 gennaio, l’Arch. Giuseppe Mazzotta, presidente WWF Sicilia Area Mediterranea. La docente Adriana Sardo ha promosso la realizzazione di tale evento.

L’attestato consegnato ai bambini

I bambini hanno seguito, con attiva partecipazione ed interesse, la coinvolgente ed inusuale lezione tenuta dal Dott. Mazzotta, mirata a riflettere sull’importanza della biodiversità, su come anche il più piccolo e, apparentemente, più insignificante essere vivente, contribuisca al mantenimento dell’equilibrio naturale.

Dopo aver analizzato alcune odierne minacce alla biodiversità, i bambini hanno proposto possibili interventi che possano contribuire alla salvaguardia ambientale, ad esempio, risparmiando acqua ed energia, riciclando i rifiuti ed utilizzando mezzi di trasporto sostenibili.

Al termine dell’incontro, ad ogni alunno è stato consegnato un attestato di nomina di “Guardiano della bellezza”, come segno dell’impegno assunto al fine di custodire il meraviglioso pianeta in cui viviamo!

Sostenibilità, il ruolo fondamentale della scuola

Tale attestazione è stata rilasciata, a seguito di un’analoga lezione, il giorno precedente, anche ai ragazzi della Scuola Secondaria dello stesso comune e di Cianciana, appartenenti al medesimo istituto.

La docente Sardo ha ringraziato, vivamente, il Presidente Mazzotta ed ha sottolineato come le scuole svolgano un ruolo fondamentale per educare i giovani ad abitare il pianeta in modo sostenibile, trasmettendo valori ed attitudini che incoraggino, già nei bambini, un forte legame con il proprio ambiente naturale, oltre che una particolare sensibilità ad un consumo più responsabile.