Educare alle competenze sociali nella scuola primaria. Il nostro ebook

“Apprendimento cooperativo. Costruire ed educare competenze sociali nella scuola primaria” è il titolo di un ebook curato da Riccarda Viglino e pubblicato dalla nostra casa editrice.

L’e-book si presenta come una sorta di piccolo manuale che può consentire agli insegnanti di lavorare in classe affrontando il tema dell’educazione dell’intelligenza socio emotiva predisponendo un percorso in modo strutturato, organizzato, continuo ed efficace.

L’intelligenza sociale e l’intelligenza emotiva investono la sfera delle emozioni e delle relazioni, sono strettamente interconnesse e se adeguatamente educate consentono uno sviluppo armonico della persona nella sua pienezza e la crescita di un cittadino consapevole e responsabile.

Esse costituiscono quindi un ambito di azione imprescindibile per qualsiasi educatore, andando oltre al fatto evidente che un buon clima emotivo e relazionale a scuola garantisce un apprendimento sereno e solido.

Si tratta quindi di definire con i bambini l’ambito di lavoro, riconoscerne l’importanza , iniziare a costruire insieme le necessarie competenze fornendo le conoscenze adeguate, permettendo agli alunni di esercitare le abilità in modo costante ed educando i corretti atteggiamenti.

Uno degli elementi portanti del percorso è naturalmente la valutazione formativa che consente agli allievi e all’insegnante di riconoscere i punti di forza e di debolezza dello stesso per governarlo in modo efficace. In questo caso è la valutazione che accompagna e sostiene tutto il percorso, favorisce l’apprendimento e la motivazione.

All’interno del volume dopo un breve inquadramento teorico si possono trovare numerose proposte operative dettagliate direttamente trasferibili in classe, suddivise per livelli di età ma facilmente adattabili a livelli diversi. Tutte le proposte presenti sono state sperimentate in classe, come anche gli esempi e gli strumenti di valutazione proposti.



L’ebook, realizzato con la collaborazione della Associazione Gessetti Colorati di Ivrea è curato da Riccarda Viglino, già insegnante di scuola primaria, formatrice esperta di problemi legati all’apprendimento cooperativo.