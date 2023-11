Educare alle relazioni, Valditara: “si svolgerà in orario extra scolastico, ogni scuola avrà un docente referente”

Educare alle relazioni, Valditara: “si svolgerà in orario extra scolastico, ogni scuola...

Presentato nella mattinata di mercoledì 22 novembre il progetto “Educare alle relazioni”. A intervenire il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha spiegato il contenuto del progetto e i ministri Roccella e Sangiuliano.

Come saranno coinvolti i docenti? Lo spiega il ministro: “I docenti svolgeranno la funzione di moderatori. I moduli di discussione saranno di trenta ore. I gruppi potranno essere supportati da esperti qualificati. Ho firmato un’apposita direttiva ministeriale. Ogni scuola avrà un docente referente. Ogni classe avrà un docente moderatore”.

“Il Forum nazionale Associazione dei Genitori avrà un ruolo importante: accordare il progetto con osservazioni migliorative da parte dei genitori. All’Ordine degli Psicologi chiederemo aiuto per la formazione dei docenti, per la loro assistenza e per il monitoraggio conclusivo”.