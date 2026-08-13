Educazione affettiva a scuola, come prevenire la violenza? Il corso gratuito “Youth for love” di ActionAid Italia dedicato ai docenti

Essere docenti oggi significa trovarsi spesso in prima linea di fronte a dinamiche relazionali complesse, stereotipi radicati e situazioni di conflitto che richiedono strumenti specifici e una sensibilità nuova. Per supportare la comunità educante in questa sfida, nasce “Youth For Love. Prevenire e contrastare la violenza di genere tra pari“, un percorso formativo di 10 ore, completamente gratuito, nato dalla collaborazione tra ActionAid Italia, la rete Educare alle Differenze e La Tecnica della Scuola con il sostegno dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
Non si tratta di una semplice serie di lezioni teoriche, ma di un itinerario progettato per avere un impatto immediato sulla tua pratica quotidiana in classe. Sotto la supervisione scientifica della Dott.ssa Giovanna Vingelli, Direttrice del Centro di Women’s Studies “Milly Villa” dell’Università della Calabria, il corso ti permetterà di acquisire non solo conoscenze (il sapere), ma soprattutto competenze operative (il saper fare) e relazionali (il saper essere).
Il percorso è strutturato in 5 moduli agili, fruibili attraverso video-interventi, approfondimenti e proposte didattiche pronte all’uso:
Il corso è aperto a docenti, educatrici ed educatori di ogni ordine, grado e disciplina. Crediamo che l’educazione al consenso e alle relazioni sane non abbia confini disciplinari: che tu insegni materie umanistiche, scientifiche o tecniche, la gestione del clima di classe e il benessere di studenti e studentesse sono la base fondamentale per ogni apprendimento.
Partecipare a questa azione del percorso “Youth for Love” significa entrare a far parte di un progetto ambizioso (2025-2027) promosso da partner autorevoli come ActionAid e la rete Educare alle Differenze, con il sostegno dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
Porta l’innovazione educativa nella tua scuola. Inizia oggi a costruire relazioni prive di pregiudizi, basate sul riconoscimento dei diritti di ogni studente e sul consenso.