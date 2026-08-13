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13.08.2026

Educazione affettiva a scuola, come prevenire la violenza? Il corso gratuito “Youth for love” di ActionAid Italia dedicato ai docenti

Redazione
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Indice
Perché scegliere questo corso?
Cosa imparerai concretamente?
A chi è rivolto?
Unisciti alla comunità educante

Essere docenti oggi significa trovarsi spesso in prima linea di fronte a dinamiche relazionali complesse, stereotipi radicati e situazioni di conflitto che richiedono strumenti specifici e una sensibilità nuova. Per supportare la comunità educante in questa sfida, nasce Youth For Love. Prevenire e contrastare la violenza di genere tra pari, un percorso formativo di 10 ore, completamente gratuito, nato dalla collaborazione tra ActionAid Italia, la rete Educare alle Differenze e La Tecnica della Scuola con il sostegno dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

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Perché scegliere questo corso?

Non si tratta di una semplice serie di lezioni teoriche, ma di un itinerario progettato per avere un impatto immediato sulla tua pratica quotidiana in classe. Sotto la supervisione scientifica della Dott.ssa Giovanna Vingelli, Direttrice del Centro di Women’s Studies “Milly Villa” dell’Università della Calabria, il corso ti permetterà di acquisire non solo conoscenze (il sapere), ma soprattutto competenze operative (il saper fare) e relazionali (il saper essere).

Cosa imparerai concretamente?

Il percorso è strutturato in 5 moduli agili, fruibili attraverso video-interventi, approfondimenti e proposte didattiche pronte all’uso:

  • Riconoscere l’invisibile: Imparerai a identificare gli stereotipi di genere, le dinamiche di potere e i privilegi che spesso passano inosservati ma che alimentano la violenza.
  • Gestire la complessità: Analizzerai forme, cause e conseguenze della violenza di genere tra pari per saper intervenire tempestivamente.
  • Educare all’affettività: Approfondirai la Comprehensive Sexuality Education (CSE), acquisendo strumenti per parlare di consenso e relazioni sane.
  • Creare dialogo: Svilupperai metodologie partecipative per facilitare dibattiti e confronti, rendendo i tuoi studenti protagonisti di un cambiamento culturale.
  • Costruire uno spazio sicuro: Rafforzerai la tua capacità di ascolto attivo, promuovendo un ambiente di apprendimento inclusivo e intersezionale.

A chi è rivolto?

Il corso è aperto a docenti, educatrici ed educatori di ogni ordine, grado e disciplina. Crediamo che l’educazione al consenso e alle relazioni sane non abbia confini disciplinari: che tu insegni materie umanistiche, scientifiche o tecniche, la gestione del clima di classe e il benessere di studenti e studentesse sono la base fondamentale per ogni apprendimento.

Unisciti alla comunità educante

Partecipare a questa azione del percorso “Youth for Love” significa entrare a far parte di un progetto ambizioso (2025-2027) promosso da partner autorevoli come ActionAid e la rete Educare alle Differenze, con il sostegno dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Porta l’innovazione educativa nella tua scuola. Inizia oggi a costruire relazioni prive di pregiudizi, basate sul riconoscimento dei diritti di ogni studente e sul consenso.

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