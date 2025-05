Educazione affettivo-sessuale e ruolo dei genitori: bene il consenso informato, ora più corresponsabilità scuola-famiglia

L’Associazione Genitori A.Ge esprime apprezzamento per il disegno di legge annunciato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in materia di “consenso informato in ambito scolastico”, che introduce l’obbligo di un’autorizzazione preventiva da parte dei genitori per l’attivazione di corsi di educazione affettivo-sessuale nelle scuole.

Il provvedimento, che prevede anche la presentazione preventiva del materiale didattico e delle modalità di svolgimento, risponde all’esigenza di trasparenza e di rispetto delle responsabilità educative delle famiglie. Riteniamo positiva anche la previsione di attività formative alternative per gli studenti i cui genitori non intendano aderire al percorso proposto.

Come A.Ge, ribadiamo che l’educazione all’affettività e alla sessualità non può essere assimilata a una qualunque disciplina curricolare. Essa tocca la dimensione personale e relazionale dello studente, e richiede attenzione ai tempi dello sviluppo psico-emotivo, che non è omogeneo tra individui né tra generi. Qualsiasi proposta educativa in questo ambito deve nascere nel rispetto della centralità della persona, della sua libertà e della gradualità della maturazione affettiva.

Fondamentale in questo contesto è il coinvolgimento strutturale e istituzionale dei genitori, così come previsto dai Decreti Delegati del 1974, che sanciscono la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali. Tali strumenti garantiscono una rappresentanza democratica dei genitori e consentono loro di contribuire attivamente all’elaborazione del progetto educativo d’istituto. È attraverso questa corresponsabilità – e non con approcci imposti dall’alto o standardizzati – che si può costruire un’alleanza autentica tra scuola e famiglia.

In un’epoca caratterizzata da pluralismo culturale e sensibilità educative differenziate, A.Ge invita i genitori a esercitare pienamente i loro diritti di rappresentanza, a farsi interpreti delle esigenze delle famiglie del nostro tempo e a collaborare con le istituzioni scolastiche per garantire un’educazione che promuova realmente lo sviluppo integrale della persona.

Associazione Genitori Nazionale