Educazione alla pace e alla nonviolenza: le iniziative del Polo europeo della conoscenza

Come portare la nonviolenza a scuola?

Il Polo europeo della Conoscenza, che da anni opera per promuovere iniziative formative innovative per i docenti, sta avviando un interessante percorso su conoscenze e strumenti pratici di base per portare la nonviolenza a scuola

Il percorso aiuterà i docenti a riconoscere le dinamiche relazionali prevaricanti che insidiano la comunità, la comunicazione violenta e i meccanismi impliciti, propri e altrui.

I partecipanti – spiegano gli organizzatori – potranno sperimentare in che modo mettere in atto interazioni empatiche e dialogiche, che migliorino l’apprendimento e permettano il benessere psico-fisico non solo di alunni e alunne ma anche di tutte le persone che abitano la scuola.

Gli obiettivi sono molteplici:

comprendere le forme della comunicazione violenta, a livello interpersonale e di gruppo

prendere consapevolezza delle proprie abitudini comunicative e relazionali

rafforzare il ruolo docente e dell’educatore come facilitatore di dialogo e di relazioni nonviolente.



Il percorso formativo riguarda più di un ambito:

– Gestione delle emozioni

– Inclusione sociale

– Gestione del conflitto

– Benessere nelle relazioni educative

– Cittadinanza attiva

– Educazione civica



Al termine delle attività formative i partecipanti saranno in grado di riconoscere gli automatismi comunicativi violenti e i meccanismi impliciti, propri e altrui, che intercorrono in un sistema relazionale ma saprà anche utilizzare alcuni strumenti per una comunicazione generativa nonviolenta a scuola.

Il percorso viene offerto on line ed è del tutto gratuito.



Ulteriori info si possono trovare nel sito della Rete delle scuole del polo per la conoscenza.