Educazione alla salute: metà della popolazione mondiale sarà obesa entro il 2035. Quali rischi per i giovani? – DIRETTA 17 MARZO ORE 10,30

L’allarme è stato lanciato dalla World Obesity Federation in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità che si “celebra” il 4 marzo: più della metà della popolazione mondiale sarà classificata come obesa o in sovrappeso entro il 2035 se non si interviene concretamente.

L’obesità infantile potrebbe più che raddoppiare entro il 2035 (rispetto ai livelli del 2020). Si prevede che i tassi raddoppieranno tra i ragazzi che saranno 208 milioni (aumento del 100%) e più del doppio tra le ragazze che arriveranno a 175 milioni.

Quali sono i rischi delle cattive abitudini alimentari e della sedentarietà? Perché è importante insegnare alle giovani generazioni l’importanza del vivere sano dal punto di vista dell’alimentazione e del sonno?

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il quarto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (In questo caso classi dalla scuola primaria al quinto anno delle superiori): Giornata mondiale del sonno ed educazione alla salute, l’importanza del vivere sano per studiare meglio.

Venerdì 17 marzo dalle ore 10:30 alle 12:00, in occasione della Giornata mondiale del sonno, ci confronteremo insieme sui temi relativi al sonno, all’educazione alla salute, allo sport e all’alimentazione, alla luce dell’articolo 32 della nostra Costituzione, che recita:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Tutti gli ospiti dell’evento

Claudia Giordani , vicepresidente CONI.

, vicepresidente CONI. Pierluigi Innocenti, neurologo esperto in medicina del sonno.

neurologo esperto in medicina del sonno. Ernesto Caffo, presidente Telefono Azzurro.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’, con gli interventi di Giorgio Calabrese, medico specializzando in Scienze dell’alimentazione, e Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell’ITIS Majorana, Brindisi. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell’evento. Gli alunni potranno liberamente porre le loro domande attraverso il numero Whatsapp 3761616311.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

