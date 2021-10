Educazione civica a scuola: i ragazzi conoscono la Costituzione? E i loro insegnanti?

L’Educazione civica a scuola può essere fatta in molti modi, è vero, ecco perché la si è progettata come ambito di lavoro trasversale. Tuttavia quanto non si può non fare, con i ragazzi, è lavorare sulla Costituzione, perché è da lì che bisogna partire. La legge 92/19 sulla Educazione civica prende come punto di partenza la Costituzione come progetto di democrazia. VAI AL CORSO.

Non come realtà, ma come progetto da realizzare (Calamandrei) o promessa tradita non ancora realizzata (N. Bobbio).

Nel primo anno di sperimentazione non molti progetti di EC hanno affrontato la Carta come tema principale. Se occorre conoscerne la storia e la struttura, l’ordinamento dello Stato, i diritti e i doveri, non basta Conoscere la Costituzione, per divenire bravi cittadini; occorre Lavorare sulla Costituzione e riflettere, in modo progettuale ed attraverso ricerche trasversali, distinguendo fra la democrazia descritta dalla Carta e la democrazia “malata” in cui viviamo. Riflettere, lavorare per formarsi e agire come cittadini.

L’insieme dei diritti (molti) e dei doveri (pochi e disattesi) in epoca di ipertrofia dei diritti individuali “faccio e dico quello che voglio” (Zagrebelky) vs il dovere e la responsabilità sociale: la partecipazione richiesta specie in epoche critiche (art 2,3,4 e seguenti) ci porta alla attualità. Alla crisi in atto. Un’utile riflessione ed un utile laboratorio di cittadinanza.

Inoltre la democrazia descritta dalla carta è uno dei 3 ambienti (il sociale) in cui viviamo: che si intreccia in continuazione, nella vita e nelle ricerche, con l’ambiente naturale (filone 2) e quello digitale (3) della cittadinanza digitale in modo inscindibile. Noi viviamo nella società, nella natura e nel digitale in contemporanea.



In modo dialettico e contestualizzato in base alle loro esigenze, il corso intende fornire ai docenti dei vari ordini:

occasioni di riflessione e confronto, anche sui progetti realizzati nel primo anno e quelli in corso di preparazione molti esempi di buone pratiche sperimentate nei vari ordini (da infanzia e primaria a sec. di 2 grado), più 7 nuovi filoni interdisciplinari. In presenza o DaD con una possibilità di tutoraggio online.

Come esempio di Filoni interdisciplinari che intrecciano i 3 filoni di sperimentazione Costituzione/Ambiente/Digitale quindi i 3 ambienti in cui viviamo(sociale, naturale e digitale)

Il web inquina? Il digitale per la cittadinanza e la democrazia e la cittadinanza digitale Problemi di genere tra web e società Le parole della Costituzione: perché la Costituzione è cosi facile da leggere? La Costituzione e le generazioni dei diritti. Oltre ai diritti individuali, altri tipi di diritti da garantire fuori e in rete: il digitale che permette il lavoro e gli schiavi del clic, che garantisce il diritto allo studio con limitazioni alle libertà personali e nuovi pericoli (+ 133% di dipendenza da web e soprattutto smartphone e + 77% di reati informatici, compreso il cyber bullismo in un anno di Covid 19- Dati Polizia postale) La scuola come primo luogo di democrazia. Clima di classe e clima di scuola Quando il web cambia i cittadini il loro modo di pensare e le loro scelte (compreso il voto).

Il corso

Su questi argomenti il corso Educazione civica: lavorare sulla Costituzione, a cura di Rodolfo Marchisio, in programma dal 4 novembre.

Un percorso formativo che fa bene agli alunni e fa bene anche ai loro insegnanti, che hanno l’occasione di riprendere in mano alcuni concetti e di tornare a riflettere sui principi fondamentali della nostra Costituzione.