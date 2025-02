Educazione Civica: attività e trasversalità. Il ds tra responsabilità e competenze – SCARICA LA GUIDA

L’attenzione all’Educazione civica è stata molto alta fin dal 2019, anno di sua introduzione. Ciò in quanto questa NON disciplina rappresenta uno strumento, a disposizione del Consiglio di Classe, utile a far confluire nella sua realizzazione le motivazioni socio-culturali proprie della formazione alla cittadinanza consapevole di qualsiasi indirizzo di studi.

Inoltre, l’E.C., rappresenta l’occasione per quella trasversalità progettuale, conTitolarità e responsabilità diffusa alla formazione dell’uomo e del “cittadino di domani”. Proprio per queste motivazioni il DS deve giocare un ruolo fondamentale nella sua progettazione, pianificazione e realizzazione.

