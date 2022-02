Educazione civica e agricoltura 4.0. Il webinar gratuito per gli studenti

Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica a scuola (33 ore annuali obbligatorie) ricordiamo che le linee guida del Ministero dell’Istruzione indicano 3 nuclei tematici su cui lavorare in classe: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

Sul tema dello sviluppo sostenibile alcune aziende oggi sono di supporto alle scuole con proposte educative orientate a formare docenti e alunni sulle questioni, le strategie, gli obiettivi relativi all’ecosostenibilità. Ne è un esempio ParteciPac, il progetto formativo che trae il suo nome da Pac, l’acronimo che sta per Politica agricola comune.

In cosa consiste il Progetto ParteciPac

Finanziato dalla Commissione Europea – Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale nell’ambito del Programma Imcap-Infome-2021 (Information measures relating to the Common Agricoltura Policy – Misure di informazione riguardanti la Politica Agricola Comune), il progetto ParteciPac si rivolge a tutti i cittadini italiani, ma in particolare alle giovani generazioni: giovani studenti e loro insegnanti e giovani agricoltori, fondamentali nella transizione verso un’agricoltura più sostenibile e verso la green economy.

A questo LINK un sito interamente dedicato al progetto ricco di articoli, video, podcast, episodi Tv, eventi e workshop, webinar di formazione, tutte attività e contenuti che il progetto promuove con l’obiettivo di informare ed accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importante ruolo delle politiche agricole europee ed in particolare della Pac, soprattutto in relazione agli obiettivi ambientali e di sostenibilità dell’Ue.

L’Agricoltura 4.0

Di particolare importanza, sul fronte della sostenibilità ambientale, è la cosiddetta agricoltura 4.0 che introduce in maniera sistemica il digitale nella filiera agroalimentare, come leva strategica fondamentale del settore.

L’agricoltura 4.0, in altre parole, è rappresentata da tutto quell’insieme di strumenti e di strategie che consentono all’azienda agricola di impiegare tecnologie estremamente avanzate al fine di rendere più efficiente e sostenibile la produzione, con risvolti immediati sull’ambiente. Un esempio pratico? Il calcolo esatto del fabbisogno idrico di una determinata coltura per evitare gli sprechi.

A questi argomenti il progetto ParteciPac dedica un webinar gratuito per gli studenti. I dettagli a seguire.

Formazione studenti

Il progetto ParteciPac apre agli studenti con una serie di webinar dedicati alla sostenibilità ambientale con focus su aspetti diversi.

I webinar gratuiti per gli studenti

Webinar – Agricoltura 4.0: viaggio alla ricerca della sostenibilità

Il webinar è in programma il 17 febbraio 2022. Per iscriverti vai a questo link. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio.

Webinar – La nuova PAC tra prospettive e opportunità?

Il webinar è in programma il 20 aprile 2022. Per iscriverti vai a questo link. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 aprile.

Pubbliredazionale