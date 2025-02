Educazione Civica e rispetto degli animali: come parlare di questi argomenti in classe? Il corso gratis

Educazione Civica e rispetto degli animali: come parlare di questi argomenti in...

Come abbiamo scritto, l’Educazione Civica ha subito importanti modifiche, includendo una maggiore attenzione al rispetto e alla tutela degli animali. Le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del 2024 dedicano ampio spazio agli animali, rendendo cruciale per gli insegnanti acquisire strumenti e competenze specifiche. VAI AL CORSO

Le criticità

Quali strumenti necessari per affrontare questa sfida educativa in modo efficace? Ecco le varie criticità:

Lacune nella conoscenza dei diritti animali: Molti insegnanti potrebbero non avere una conoscenza approfondita dei principi etici e filosofici alla base dei diritti animali.

Mancanza di strumenti didattici: Spesso mancano esempi pratici e materiali didattici specifici per affrontare il tema del rispetto degli animali in classe.

Gestione di comportamenti devianti: Non è sempre facile affrontare e gestire comportamenti di maltrattamento verso gli animali tra gli studenti, specialmente nelle fasce giovanili.

Difficoltà nel reperire materiali didattici: Può essere complesso trovare materiali didattici specifici per percorsi tematici sulla tutela degli animali.

Ecco una panoramica completa dei diritti degli animali, della legislazione vigente e delle Linee guida per l’educazione civica, approfondendo il ruolo dell’empatia nello sviluppo della personalità e nell’importanza della relazione tra umani e animali.

Analisi di casi concreti: Vengono presentati dati ed esempi dal Rapporto Zoomafia 2024 e da altre ricerche per comprendere le condotte devianti contro gli animali in età evolutiva4.•Proposte didattiche pratiche: Il corso offre esempi pratici di attività didattiche per l’insegnamento dei diritti animali e della loro tutela1…. La Lega Anti Vivisezione (LAV) mette a disposizione la sua esperienza e i suoi progetti didattico-educativi1…. LAV ha un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per “Valorizzare l’educazione alla convivenza civile e al rispetto degli esseri viventi5.”•Iniziative e risorse: Promuovere l’accoglienza di colonie feline e animali liberi negli spazi aperti scolastici, evitando la detenzione di animali nelle scuole6.

Il corso gratis

Su questi argomenti il corso gratis Educazione Civica e rispetto degli animali, in programma il 19 e il 26 febbraio, a cura di Lav (Lega Anti Vivisezione).

Chi sono i relatori? Giacomo Bottinelli: Responsabile Ufficio “A Scuola con LAV”, Francesca Rescigno: Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità all’Università di Bologna, Annamaria Manzoni: psicologa, Ciro Troiano: Responsabile Osservatorio Zoomafia LAV.

La Lega Anti Vivisezione (LAV), nata nel 1977, si impegna quotidianamente per l’affermazione dei diritti animali, promuovendo leggi a favore degli animali e realizzando campagne di informazione. Da 25 anni, LAV ha un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per “Valorizzare l’educazione alla convivenza civile e al rispetto degli esseri viventi”.

