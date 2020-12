Educazione Civica? Multimediale, accattivante e interattiva con Educazione Digitale.it

L’Educazione Civica è tornata ufficialmente come materia obbligatoria nelle scuole italiane di ogni ordine e grado: 33 ore minime all’anno da dedicare a 3 temi di grande importanza per lo sviluppo etico, morale e di pensiero critico di ragazzi e ragazze, ovvero Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale.

Il programma porta sui banchi di scuola argomenti canonici, come la Costituzione e le istituzioni europee, ma introduce anche tematiche di grande attualità come l’Agenda 2030, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l’educazione ad un uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazioni digitali da parte dei giovanissimi.

Un insegnamento 4.0 quello dell’Educazione Civica del 2020, che può essere valorizzato dai docenti attraverso l’adozione di nuovi format educativi per coinvolgere e affascinare gli studenti di ogni età.

EducazioneDigitale.it, la piattaforma didattica gratuita riservata a insegnanti e dirigenti scolastici, promuove iniziative scolastiche e risorse multimediali gratuite dedicate ad argomenti curricolari ed extracurricolari come Ambiente, Cittadinanza, Orientamento e Salute.

Con il ritorno dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado, EducazioneDigitale.it ha voluto dedicare ai docenti italiani una raccolta di iniziative e strumenti didattici utili per coinvolgere e attenzionare ragazze e ragazzi di ogni età sui principali temi del programma scolastico.

Costituzione

Il percorso spazia dalla conoscenza della Carta Costituzionale alle Istituzioni europee, al fine di formarecittadini responsabili, consapevoli dei propri diritti e doveri, e soprattutto attivi nel contesto civico, culturale e sociale della loro comunità.

Il compito non è sicuramente dei più facili e spesso la mole di informazioni tende a spegnere il fascino e l’importanza di una conoscenza solida dei principi di cittadinanza e comunità europea.

Per riaccendere l’interesse e il coinvolgimento, la didattica digitale è sicuramente una soluzione: su EducazioneDigitale.it è attivo Europa=Noi, il percorso sviluppato per il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, che parla agli studenti di ogni ordine e grado di cittadinanza europea, contribuendo a far conoscere il ruolo delle Istituzioni dell’UE e a far interiorizzare i valori della cittadinanza.

Dalla scuola primaria alla secondaria di II grado, i docenti possono trovare le risorse digitali più adatte per le loro classi: lezioni interattive, e-book, giochi, approfondimenti e quiz.

Europa=Noi è un percorso scolastico coinvolgente e ingaggiante per gli studenti, ma anche per i docenti, a cui sono riservate risorse e spazi dedicati, come la SmartRoome il programma Ambassador, elogiato in particolar modo dal Ministro Amendola.

Sviluppo Sostenibile

Il nucleo dedicato allo Sviluppo Sostenibile spazia da tematiche di attualità come Agenda 2030, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e tutela dei beni comuni e protezione civile, ad approfondimenti specialistici dedicati all’Educazione Ambientale.

Queste tematiche trasversali necessitano un approccio puntuale e focalizzato, in grado di coinvolgere i ragazzi e di stimolare il loro pensiero critico e le loro competenze trasversali.

Su EducazioneDigitale.it sono molteplici le iniziative dedicate alla sostenibilità: impatto dell’uomo sulla Terra dal punto di vista energetico e alimentare; tutela delle risorse naturali e dell’acqua; economia circolare e buone prassi per il corretto riciclo dei materiali; biodiversità e tutela degli ecosistemi; educazione alla salute e alla sana alimentazione.

Ogni docente può trovare lo strumento adattoal grado di scuola: linguaggi calibrati sul target di riferimento, format multimediali, approfondimenti per interiorizzare temi anche complessi, attività laboratoriali, individuali o cooperative, PCTO Digitaliper finalizzare l’insegnamento.

È possibile consultare gratuitamente tutte le risorse multimediali disponibile alla voce “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” della pagina dedicata.

Cittadinanza Digitale

Il tema della Cittadinanza Digitale è uno dei percorsi più delicati da affrontare con le classi: educare ragazze e ragazzi all’uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione digitale.

Coscienza e senso civico nell’utilizzo del web sono competenze etiche fondamentali che ogni studente deve acquisire per essere in grado non solo di distinguere notizie attendibili da “fake news”, ma anche per tutelarsi dalle dipendenze tecnologiche.

Per agevolare il lavoro dei docenti, soprattutto sui più piccoli, gli strumenti de Il momento dell’Eroe sono particolarmente adatti: risorse e schede laboratoriali per parlare di consapevolezza di sé, valore della diversità, condivisione e inclusione insieme agli alunni dell’infanzia e della primaria.

Per la scuola secondaria di I e II grado, le risorse di A tutta vita! consentono di affrontare, nel contesto generale dei corretti stili di vita, tematiche di prevenzione e di dipendenza, da alcool e droghe, ma anche da tecnologie digitali, patologia che negli ultimi anni si è particolarmente diffusa soprattutto tra i giovanissimi.

Per le classi del 2021, le ore di lezione di Educazione Civica possono trasformarsi in un’esperienza formativa ingaggiante e coinvolgente, in grado di trasmettere ai ragazzi non solo principi etici e senso civico, ma anche di fare sedimentare conoscenze e buone prassi, al fine di ispirare i futuri cittadini di domani.

Questi e molti altri contenuti multimediali pensati per l’insegnamento di Educazione Civica sono disponibili gratuitamente alla pagina:https://www.educazionedigitale.it/educazione-civica/

