Rabbia, tristezza, ansia e difficoltà a esprimere ciò che si prova: anche queste esperienze fanno parte della quotidianità scolastica. Aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni e a comunicarle è una sfida educativa importante, che richiede strumenti e linguaggi capaci di coinvolgerli. Gli albi illustrati e le attività narrative possono offrire agli insegnanti nuove possibilità per affrontare questi temi, trasformando le emozioni in occasioni di ascolto, confronto e apprendimento.

Gli albi illustrati per dare un nome alle emozioni

Non sempre i bambini riescono a spiegare a parole quello che sentono. In questi casi, immagini, storie e metafore possono diventare un punto di partenza per esplorare il proprio mondo interiore. L’albo illustrato permette di affrontare anche emozioni complesse attraverso personaggi e situazioni in cui gli alunni possono riconoscersi, favorendo l’ascolto di sé e degli altri. La narrazione diventa così uno strumento per stimolare riflessioni e dare spazio a vissuti che spesso faticano a trovare una forma di espressione.

Dal racconto alla creazione di un podcast

Le storie possono diventare anche il punto di partenza per un’attività digitale. Trasformare un albo illustrato in un podcast significa lavorare sulla scrittura, organizzare le idee, costruire uno script e sperimentare la registrazione della voce e dei suoni. Il passaggio dalla pagina al microfono consente di unire educazione emotiva, competenze linguistiche e alfabetizzazione digitale. La tecnologia, in questo contesto, non rappresenta un semplice esercizio tecnico, ma uno strumento per raccontare e condividere esperienze.

Lavorare insieme attraverso il Cooperative Learning

La realizzazione di un podcast può trasformarsi in un’esperienza di apprendimento collaborativo. Organizzare una vera e propria redazione, assegnando agli alunni ruoli diversi come speaker, redattori e sound designer, permette di valorizzare le capacità di ciascuno e costruire un obiettivo comune. Attraverso il Cooperative Learning, i bambini imparano a confrontarsi, rispettare punti di vista differenti e assumersi responsabilità. Un’attività che contribuisce non soltanto allo sviluppo delle competenze digitali e comunicative, ma anche alla partecipazione, all’inclusione e alla crescita personale.

Il corso

Su questi argomenti il corso Educare all’intelligenza emotiva: dagli albi illustrati alla creazione di podcast, a cura di Elisabetta Zecchi, in programma dal 10 dicembre.